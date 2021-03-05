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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وصول فعاليات المسرح المتنقل لقرية مرسى حميرة بالشلاتين

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:21 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنفيد فعاليات المسرح المتنقل بقرى الشلاتين لتصل إلى قرية مرسى حميرة، لنشر الوعى الثقافى والفنى والتواصل الاجتماعى فى جنوب مصر.

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، أعقبها قرآن كريم للطالب عبد الرحمن هلال، بالإضافة إلى كلمة مدير عام ثقافة البحر الأحمر، التي أعربت عن سعادتها وسط أهالى القرية، أهل الإبداع والثقافة والوجوه الطيبة.

كما أشارت إلى أن المسرح المتنقل أحد المشروعات التنموية التي تهدف إلى استثمار العقول وبناء الإنسان، بجانب إكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمحافظات، وقدمت جزيل الشكر والإمتنان لحضور سعيد عبد النبى رئيس القرية، ومشايخ وعواقل القرية.

تضمنت فعاليات الحفل عقد محاضرة بعنوان "الهوية المصرية" قدمها بركات احمد وتحدث عن الهوية الإسلامية ونقصد بها الإيمان بعقيدة هذه الأمة والاعتزاز بالانتماء إليها واحترام قيمتها الحضارية والثقافية وإبراز الشعائر الإسلامية والتمسك بها، بالإضافة إلى فقرة مواهب لأبناء القرية قدمت خلالها الطالبة رزان جمال وقصيدة بعنوان "كل القلوب إلى الحبيب تميل"، بجانب فقرة إنشاد دينى للطالب عبدالرحمن هلال وأنشودة "يا مكة".

كما أقيمت مسابقة ثقافية ودينية شارك فيها عدد من أبناء القرية، وتم توزيع جوائز على الفائزين، واختتمت الاحتفالية بفقرة فنية ورقصات من التراث وفلكلور الجنوب قدمها مجموعة من أهالى شباب وأطفال القرية.

بحضور مدير عام الفرع أقيم العرض المسرحي "هفتان وريان" بقصر ثقافة الشلاتين، تنفيذ وإخراج الفنان شعبان أبو الفضل، منفذ مساعد غادة محمود، وتدور احداثه حول قيمة الصداقة والشجاعة بين الأشخاص وإمكانية الحفاظ على البيئة صديقة الإنسان.

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