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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المقاولين» يطرح الأسعار الاسترشادية لمواد البناء

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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كشف تقرير عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن الأسعار الاسترشادية لمواد البناء التي يعمل شركات المقاولات بكافة التخصصات مع الجهاد الإسناد الكبرى التي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة البنية التعليمة والنقل وغيرها من الوزارات الآخرة لتنفيذ أسعار مواد البناء خلال الأعمال التى يتم تنفيذها خلال شهري يناير وفبراير 2021.

وأوضح اتحاد المقاولين، أن هناك استقرار في بعض أسعار مواد البناء حيث جاء سعر متر بلاط الموزايكو حصوه كراره مقاس 30*3* *3 استقرار فى السعر خلال شهري يناير وفبراير 2021 ليصل سعر المتر المربع نحو 85 جنية، بينما سجل سعر بلاط شفط رخام كراره مقاس 40*40*4 نحو 140 جنية، مقارنة بنفس من العام 2020 سجل سعر المتر ارتفاعًا بنسبة 3.4%، بينما بلغ سعر بلاط شطف رخام الباستر مقاس 30*30*3 نحو 130 جنيهًا، ويليها استقر سعر بلاط أسطح أسمنتي مقاس 25*25*2.5 سم نحو 43 جنيها.

أسعار الاسترشادية للسيراميك
وأشار التقرير إلى أن هناك استقرار بأسعار أنواع السيراميك المستخدمة فى تنفيذ بعض المشروعات القومية، حيث بلغ سعر سيراميك أرضيات مقاس 35 *35 نحو 54 جنية للمتر، بينما جاء سعر متر سيراميك أرضيات مقاس 50*5* بقيمة 61 جنية مقارنة نفس الفترة من عام 2020 ليسجل ارتفاعًا بنسبة 16.4%

وخاطبت وزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بشأن أسعار مواد البناء من خلال تقرير ويمكن الاسترشاد بها فى الدراسات التحليلية لأسعار بنود أعمال المقاولات التي تتم عن طريق الاتحاد، موضحًا أن تمت مراجعة احتساب فروق الأسعار طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية برقم 219 لسنة 2006، فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بأعداد نشرة بمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة التي لاغني عنها بمجال قطاعي المقاولات التى تساعد القطاعين الحكومي والخاص فى التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة.

وأشار إلي أن هذه أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه يتم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط لبعض الشركات التى أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء تمده عند دراسة الأسعار ألصرف التعويضات لقطاع المقاولات الناتجة عن تغير الأسعار 191 طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005 واللائحة التنفيذية للقانون.

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