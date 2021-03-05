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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 93 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة «السمعيات» بكفر الشيخ

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:19 م
طفل حديثي الولادة
طفل حديثي الولادة
عمرو الشامي
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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري.

وأضافت سلام، أن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أوضحت أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 844 طفل خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 93518 طفلا.

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