مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين بتسمم في البحيرة

شهدت عزبة الوكيل التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة مصرع سيدة بالعقد السابع من العمر، وإصابة 2 آخرين، اليوم الجمعة، جراء تناول مادة سامة غير معلومة بمنزلهم.تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المحمودية المركزي، يفيد بوصول 3 أشخاص من عائلة واحدة مصابين بتسمم، وبالفحص تبين إصابة كل من: "جابر إسماعيل عبدالنبي" 45 عاما، "ابتسام الشحات الحديدي" 45 عاما ومقيمين بعزبة الوكيل التابعة لمركز أبوحمص بنزلة معوية، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحويلهم للمستشفى الجامعي بالإسكندرية، ووفاة "نجاة علي الحديدي" 70 عاما متأثرة بإصابتها بتسمم، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.وأفادت التحريات الأولية لضباط المباحث، أن المصابين تناولوا مادة غير معلومة المصدر بالمنزل بعزبة الوكيل التابعة لمركز أبو حمص، وأسفر ذلك عن إصابة شخصين وسيدة وتم نقلهم لمستشفى المحمودية المركزي.