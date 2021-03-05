تجديد حبس دجال ضبط أثناء دفنه «عملا» بمقابر المحلة

قررت النيابة العامة لمركز المحلة الكبرى، التابع لمحافظة الغربية، استمرار حبس متهم بالشعوذة، والذي تمكن أهالي منطقة بسيسة لقسم ثالث المحلة، من ضبطه أثناء محاولته دفن عمل في مقابر سيدي خلف، وتم تسليمه للقسم، وقررت النيابة وقتها حبسه لمدة 4 أيام وتم التجديد له اليوم.وأكد الأهالي، أن المسؤول عن المقابر لاحظ وجود شخص ينبش مقبرة وعندما شاهده ارتبك وفر هاربا، إلا أنهم استطاعوا القبض عليه، وتبين أنه يدعى "ع. م. ح. ال "، 38 سنة، ومقيم بشارع النحاس بالمدينة، والعمل يوجد بداخله صورة شخصية لأحد الأشخاص وعظمة مدون عليها طلاسم وملفوفة بسلوك، وتم تسليمه للقسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.