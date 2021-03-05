إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية ببني مزار في المنيا

أزالت اليوم الجمعة إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حالتي تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدين.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية قامت اليوم بإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على مساحة قيراط و10 سهم أرض زراعية بحوض أبو خمسة وصابر صبري بمدينة بني مزار، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدين.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات سواء علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون بكل حسم وحزم على الجميع بدون أية استثناءات.