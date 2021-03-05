محافظ الفيوم: بدء أعمال تطوير ميدان «السواقي»
الجمعة 05/مارس/2021 - 02:18 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن توقيع بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطوير ميدان السواقي، وتم بالفعل البدء في أعمال نقل ورفع البنية التحتية من خطوط المياه والصرف الصحي وغيرها.
وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة.
وأكد أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، وتم خلال الاجتماع عرض بعض الصور التوضحية للمشروع، والذى سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل، وكذلك مشروع أرض السكة الحديد الذى سينفذ على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة.
وأكد أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، وتم خلال الاجتماع عرض بعض الصور التوضحية للمشروع، والذى سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل، وكذلك مشروع أرض السكة الحديد الذى سينفذ على مساحة 5 آلاف متر مربع.