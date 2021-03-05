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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم: بدء أعمال تطوير ميدان «السواقي»

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن توقيع بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطوير ميدان السواقي، وتم بالفعل البدء في أعمال نقل ورفع البنية التحتية من خطوط المياه والصرف الصحي وغيرها.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة.

وأكد أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، وتم خلال الاجتماع عرض بعض الصور التوضحية للمشروع، والذى سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل، وكذلك مشروع أرض السكة الحديد الذى سينفذ على مساحة 5 آلاف متر مربع.

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