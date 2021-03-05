الكشف على 1102 مواطن ضمن «حياة كريمة» بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة، توقيع الكشف الطبي على 1102 مواطن بقري الفرافرة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تحت قيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.أكد على ذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن مبادرة حياة كريمة تأتي في إطار إهتمام القيادة السياسية بحياة المواطنين للكشف على الامراض المزمنه والغير سارية بالمناطق البعيدة والنائية والمحرومة والقري الاكثر فقرا والأكثر احتياجا.حيث تم الكشف على عدد 1102 مواطن بقري أبو هريرة وأبو منقار بمركز الفرافرة بالقافلة الطبية المجانية " حياة كريمة" والتي نظمتها مديرية الصحة على مدار 4 أيام.