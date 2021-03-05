تخليد اسم «محمود ياسين» على شارع ببورسعيد (فيديو)

افتتحت وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، شارع الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك بمنطقة حي الشرق أحد أرقي مناطق محافظة بورسعيد، والذي كان يطلق عليه من قبل "طرح البحر".حرص أطفال قصور ثقافة بورسعيد، على إهداء الوزيرة باقات من الورود، وكذلك حرصت الوزيرة على تعريف الأطفال بتاريخ العظماء في مصر، والذين يجب أن يكونوا قدوة لهم.الفنان محمود ياسين من أبناء محافظة بورسعيد، وله تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية، حصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها وكلها جوائز لها أهميتها