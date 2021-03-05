الكشف وتوفير العلاج لـ 1580 مواطنا بقرية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية نزلة البرقي مركز الفشن على مدار يومي "الأربعاء والخميس" مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات.وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 101 مواطن.وأوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية.