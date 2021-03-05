«الحريرى»: نتطلع للقاء بابا الفاتيكان على أرض لبنان

أشاد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بزيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، إلى العراق، مؤكدًا أن هذه الزيارة التاريخية تحمل رسالة للمنطقة بأهمية الحوار بين الأديان.وكتب «الحريري»، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق تاريخية بكل الأبعاد الروحية والثقافية والإنسانية ورسالة إلى كل المنطقة بأهمية الحوار بين الأديان وحماية العيش المشترك الإسلامي- المسيحي.. إننا نتطلع للقاء البابا على أرض لبنان".ويبدأ البابا فرنسيس اليوم الجمعة، زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، في أول رحلة خارج البلاد منذ بدء جائحة كورونا العام الماضي.ونشر العراق آلاف الأفراد من قوات الأمن لحماية البابا فرنسيس، خلال الزيارة التي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.