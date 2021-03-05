رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحريرى»: نتطلع للقاء بابا الفاتيكان على أرض لبنان

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:40 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
أشاد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بزيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، إلى العراق، مؤكدًا أن هذه الزيارة التاريخية تحمل رسالة للمنطقة بأهمية الحوار بين الأديان.

وكتب «الحريري»، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق تاريخية بكل الأبعاد الروحية والثقافية والإنسانية ورسالة إلى كل المنطقة بأهمية الحوار بين الأديان وحماية العيش المشترك الإسلامي- المسيحي.. إننا نتطلع للقاء البابا على أرض لبنان".

ويبدأ البابا فرنسيس اليوم الجمعة، زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، في أول رحلة خارج البلاد منذ بدء جائحة كورونا العام الماضي.

ونشر العراق آلاف الأفراد من قوات الأمن لحماية البابا فرنسيس، خلال الزيارة التي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

«الصحة» توضح خطوات الحصول على لقاح كورونا

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

خبير: العالم لم يقترب من حل لغز «كيف ظهر كورونا للوجود؟»

دراسة: لقاح سينوفاك قد لا ينتج أجساما مضادة كافية لدرء «كورونا البرازيلية»

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

«التراث الشعبي وتأثيره على الفن التشكيلي».. صالون ثقافي بالمنيا

صفاء النجار ومرفت يس وصفاء عبد المنعم في ضيافة «العربي الأوروبي للسينما والمسرح»

وصول فعاليات المسرح المتنقل لقرية مرسى حميرة بالشلاتين