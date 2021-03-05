تطهير المخرات بالقاهرة لمواجهة السيول

تستمر وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع المياه الجوفية، في تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول، حسب الخطة القومية، وتجنبًا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالرى لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.وتفقد المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرى، والمهندس محمد عبدالسلام، وكيل وزارة الجيزة والقاهرة، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة الحماية من أخطار السيول بالقاهرة، وتتضمن أعمال تطهير مخر سيل المعصرة للأطمئنان على الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على المنشآت والطرق الرئيسية، مؤكدين فى حضور المهندس عبدالسلام الزنفلى، مدير رى حلوان، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة إزالة أي تشوينات داخل مخر السيل لعدم إعاقة مرور المياه.وأكد رئيس قطاع الرى، أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه وتطهير المخرات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على كل الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.