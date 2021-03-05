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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:13 م
جريدة الدستور
مريم جبل
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تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذى يعد خطوة هامة لتطبيق المنظومة الإلكترونية المرورية المتكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهي 30 مارس الجاري، كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

وتناشد الوزارة المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني تجنبًا للمسائلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.

وفى سياق متصل تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي:

- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg؟

- اختيار خدمات المركبات.

- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني.

- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

يأتي ذلك إنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية.

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