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محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«من مكانك انجز خدماتك».. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:11 م
الداخلية
الداخلية
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حرصت وزارة الداخلية على تطوير بوابتها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواصلة تفعيل الحسابات الرسمية للوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعى ليتم من خلالها نشر الخدمات الإخبارية والخدمية.

يأتي ذلك إنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى يأتى ضمن أولوياتها التحول الرقمى وميكنة الخدمات الأمنية بما يسهم فى التيسير على المواطنين وإثراء آفاق التطوير والتحديث.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية المتابعة والاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونيًا من خلال التطبيق الرسمى للوزارة وذلك للتيسير والتسهيل عليهم، ومن أبرز تلك الخدمات (الخدمات المرورية – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – الجوازات – تصاريح العمل – المفقودين – خدمات الحجاج).

لمتابعة الموقع الرسمى لوزارة الداخلية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُقدمة (من خلال الرابط التالى):
https:moi.gov.eg

لمتابعة صفحات الوزارة على مواقع التواصل الإجتماعى (من خلال الروابط التالية):
فيس بوك:
https:www.facebook.comMoiEgy

تويتر:
https:twitter.commoiegy

إنستجرام:
https:www.instagram.commoiegy

يوتيوب:
https:www.youtube.commoiegy

لتحميل تطبيق وزارة الداخلية من خلال المتاجر الإلكترونية: (Google play – Apple Store)
Google play:
https:play.google.comstoreappsdetails

Apple store:
https:apps.apple.comusappوزارة-الداخلية-المصريةid1459563811?ls=1

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