«من مكانك انجز خدماتك».. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية

حرصت وزارة الداخلية على تطوير بوابتها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواصلة تفعيل الحسابات الرسمية للوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعى ليتم من خلالها نشر الخدمات الإخبارية والخدمية.يأتي ذلك إنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى يأتى ضمن أولوياتها التحول الرقمى وميكنة الخدمات الأمنية بما يسهم فى التيسير على المواطنين وإثراء آفاق التطوير والتحديث.وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية المتابعة والاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونيًا من خلال التطبيق الرسمى للوزارة وذلك للتيسير والتسهيل عليهم، ومن أبرز تلك الخدمات (الخدمات المرورية – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – الجوازات – تصاريح العمل – المفقودين – خدمات الحجاج).لمتابعة الموقع الرسمى لوزارة الداخلية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُقدمة (من خلال الرابط التالى):https:moi.gov.egلمتابعة صفحات الوزارة على مواقع التواصل الإجتماعى (من خلال الروابط التالية):فيس بوك:https:www.facebook.comMoiEgyتويتر:https:twitter.commoiegyإنستجرام:https:www.instagram.commoiegyيوتيوب:https:www.youtube.commoiegyلتحميل تطبيق وزارة الداخلية من خلال المتاجر الإلكترونية: (Google play – Apple Store)Google play:https:play.google.comstoreappsdetailsApple store:https:apps.apple.comusappوزارة-الداخلية-المصريةid1459563811?ls=1