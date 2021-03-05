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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى دمياط

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:11 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة قوافلها الثقافية بقرى محافظة دمياط النائية، حيث نظم قصر ثقافة دمياط قافلة توجهت إلى مركز رحمة لذوي الإحتياجات الخاصة بقرية السنانية، تضمنت عدد من الأنشطة المتنوعة ما بين أمسية شعرية وورشة فنية ولقاء ثقافي عن صناعات وحرف محافظة دمياط، مع سها ياسين، التي جاءت بوصف عام لتاريخ أشهر الحرف اليدوية كالأثاث والأخشاب وامتداد المحافظة للتصدير المحلى والعالمي.

أما عن الصناعات فللمحافظة باع وصيت كبير فى الحلويات والسفن وصيد وتعليب الأسماك، كما أعطت بعض الأفكار عن آليات توريث مهن المحافظة بالتعليم الحديث، ومواكبة كل جديد مع التوسع السوقي لعرض منتجات المحافظة واكتشافها من جديد، وتابع الأديب سمير الفيل بلقاء زاخر بعدد من أعماله الشعرية منها قصيدة المطبعة، وبآخر لقاءات القافلة كانت ورشة فنية للرسم الحر مع الفنان هاني العزوني.

وفي نفس السياق توجهت قافلة قصر ثقافة دمياط الجديدة لجمعية تنمية المجتمع بالمدينة لتكون أولى فعالياتها مع محمود العباسي عن "أعمدة الشخصية المصرية" للكاتب ميلاد حنا، أوضح العباسي رؤية حنا فى شخصية المصرى وامتزاجها بين التاريخ والموقع الجغرافي، وأعطى شرح عام لهذه الأساسيات منها انتماء مصر الفرعوني والروماني والقبطي والإسلامي إلى انتماءاها العربي وللبحر المتوسط والإفريقي، مما شكل شخصية مصرية بنموذج فريد فى ثرائه الثقافي؛ تتابعت الفعاليات بلقاء شعري للأديب صلاح مصباح إلى جانب مناقشات مفتوحة من جانب الحضور.

نظمت مكتبة ميت أبو غالب لقاء ثقافيا احتفالا برموز القرية مع الإذاعي على شعيب، وشارك الكاتب فكرى داود بعدد من الأعمال والقصائد، كما ساهمت إيمان يوسف بورشة صغيرة لتطبيق نموذج مجسم بيئي صحي من الكرتون والكانسون والفلين وبالختام تم تسليم جوائز لأفضل الأبحاث المقدمة عن رموز بلدنا.

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