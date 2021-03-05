محافظ الفيوم: طرح 10 مشروعات جديدة ضمن «حياة كريمة»

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لقاءه الثاني مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات حل بعض المشكلات التى تواجه المواطنين، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات بخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.وأكد المحافظ أن معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2020-2021 تسير بصورة إيجابية، وذلك بعد تفقده لعدد من المشروعات التى تنفذ على أرض الواقع، ومتابعة نسب التنفيذ الفعلية، داعيًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الراغبين في متابعة المشروعات، بالمشاركة فى هذه الجولات التفقدية مع أعضاء الجهاز التنفيذي، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، لافتًا إلى أنه تم طرح عدد ١٠ مشروعات جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الأيام القليلة الماضية ما بين مدارس ومشروعات صرف صحى من ضمنها محطة دانيال بالغرق التابعة لمركز إطسا.وأشار إلى أن المشروعات التى تنفذ ضمن الخطة الاستثمارية تتم مراجعتها أولًا بأول، لضمان تنفيذها بشكل لا يتعارض مع أعمال البنية التحتية أو مشروعات مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن جميع الطرق داخل مركزى إطسا ويوسف الصديق سيتم تطويرها خلال المبادرة، فيما سيتم تأجيل تنفيذ بعض الأعمال بعدد من الطرق لحين الانتهاء من أعمال الصرف بها.