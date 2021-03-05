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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جابر طايع: النبي محمد له مكانة عند الله لم يبلغها غيره

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:10 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف،: إن «رحلة الإسراء والمعراج كانت تكريما إلهيا لنبينا -صلى الله عليه وسلم- بعد ما أصابة الأذى من قومه، مستشهدا بقوله تعالى:" سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير».

وأضاف «طايع» خلال خطبة الجمعة من مسجد الخلفاء الراشدين بمحافظة قنا: أن «نبينا- صلى الله عليه وسلم- له مكانه عند ربه رُفع إلى سدرة المنتهى، ليدرك منزلة لم يبلغها نبي قبله، موضحا أنه من مظاهر تكريم الله عز وجل لنبيه- صلى الله عليه وسلم- هو استقبال جميع الأنبياء السابقين له في المسجد الأقصى وصلاه بهم إماما».

وتابع رئيس قطاع الشؤون الدينية، «من مظاهر تكريم النبي- صلى الله عليه وسلم- هو تخفيفه الصلاة عن أمته بعد أن فرضها سبحانه عليه في هذه الليلة المباركة، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم-: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة».

وحضر خطبة الجمعة، النائب محمد طايع، عضو مجلس النواب، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

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