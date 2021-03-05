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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شبورة وموجة حارة حتى الأربعاء.. «الأرصاد» توضح طقس الأسبوع المقبل

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:44 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الجمعة التي تستمر حتى الاثنين المقبل، ثم تتعرض البلاد لموجة أكثر حرارة من الثلاثاء المقبل إلى الأربعاء المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ"الدستور، أن درجة الحرارة ستصل إلى 29 درجة الأربعاء المقبل، فيما ستكون الحرارة جنوب البلاد 33 درجة مئوية، مؤكدًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون الأربعاء المقبل.

وعن طقس غدًا السبت، قال "شاهين" إن هناك شبورة مائية ستتكون على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، مضيفًا أنها ستستمر في التكون بشكلٍ ملحوظ يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأشار إلى أن الثلاثاء المقبل سيشهد ارتفاع درجات الحرارة من 4 لـ5 درجات مئوية، حيث سيكون الطقس حارًا نهارًا باردًا ليلًا.

جدير بالذكر أن درجات الحرارة اليوم الجمعة ستكون كالتالي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت اضطرابًا في الطقس بشكلٍ ملحوظ، حيث ازدادت برودة الطقس بشكل كبير وانخفضت درجات الحرارة وتبعها أمطار غزيرة ومتوسطة على كل محافظات مصر، الأمر الذي جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر من تخفيف الملابس.

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