رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إدراج قرية «الشواشنة» بالفيوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
طباعة
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن تجربة وضع الخطط لمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمنهجية علمية وعملية سليمة، أعطت الفرصة للجهاز التنفيذى والجاهزية لإعداد الخطط بنفس المنهجية مع النواب والمجتمع لباقى المراكز داخل المحافظة، وذلك استعدادًا لتنفيذ أعمال المبادرة بباقي مراكز المحافظة.

وأكد «الأنصاري»، أن جميع المشروعات التى تمس حياة المواطن اليومية لها أولوية قصوى فى التنفيذ كمشروعات الصرف الصحى وغيرها من المشروعات، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع أبناء المحافظة، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي خلال تلك المرحلة.

وقال المحافظ، إن قرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق تم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة كقرية أم بمركز يوسف الصديق.

موضوعات متعلقة

إصابة 20 عاملا بالشرقية في حادث انقلاب أتوبيس

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

«الصحة» توضح خطوات الحصول على لقاح كورونا

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

وفاة 3 أطفال وإصابة والديهم بالتسمم فى أسيوط

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

خبير: العالم لم يقترب من حل لغز «كيف ظهر كورونا للوجود؟»

دراسة: لقاح سينوفاك قد لا ينتج أجساما مضادة كافية لدرء «كورونا البرازيلية»

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

«التراث الشعبي وتأثيره على الفن التشكيلي».. صالون ثقافي بالمنيا

صفاء النجار ومرفت يس وصفاء عبد المنعم في ضيافة «العربي الأوروبي للسينما والمسرح»

وصول فعاليات المسرح المتنقل لقرية مرسى حميرة بالشلاتين