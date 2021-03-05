إدراج قرية «الشواشنة» بالفيوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن تجربة وضع الخطط لمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمنهجية علمية وعملية سليمة، أعطت الفرصة للجهاز التنفيذى والجاهزية لإعداد الخطط بنفس المنهجية مع النواب والمجتمع لباقى المراكز داخل المحافظة، وذلك استعدادًا لتنفيذ أعمال المبادرة بباقي مراكز المحافظة.وأكد «الأنصاري»، أن جميع المشروعات التى تمس حياة المواطن اليومية لها أولوية قصوى فى التنفيذ كمشروعات الصرف الصحى وغيرها من المشروعات، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع أبناء المحافظة، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي خلال تلك المرحلة.وقال المحافظ، إن قرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق تم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة كقرية أم بمركز يوسف الصديق.