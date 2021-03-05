7521 إصابة جديدة بكورونا فى المكسيك

سجلت المكسيك 7521 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و112 ألفا و508 حالات.وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 822 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 ألفا و866 حالة.وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 676 ألفا و35 جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المكسيك، مشيرة إلى أن 589 ألفا و639 شخصا تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.