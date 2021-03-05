روسيا والأمم المتحدة تبحثان القضايا المتعلقة بالوضع فى ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا، حيث يسرى منذ عشرة أشهر وقف للعمليات العسكرية.وذكرت وسائل إعلام روسية أن ذلك جاء خلال استقبال لافروف للمبعوث الأممي اليوم الجمعة، حيث أشار الجانبان إلى أن الانتخابات التي تمت في 5 فبراير الماضي، بجنيف، في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، لأجهزة السلطة الليبية للفترة الانتقالية، تضع أرضية لإنهاء الصراع الداخلي وإعادة بناء الدولة الليبية.وأكد الجانبان أهمية سرعة اعتماد مجلس النواب الليبي لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، ما يجب أن تكون علامة فارقة على طريق المزيد من التطبيع الشامل للوضع، وتنفيذ الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات الوطنية في البلاد المقررة في 24 ديسمبر 2021.وشدد لافروف خلال اللقاء على ضرورة تعزيز تنسيق الجهود الدولية، مع الدور القيادي للأمم المتحدة، من أجل خروج ليبيا في أقرب وقت ممكن من الأزمة السياسية الداخلية التي طال أمدها، طبقًا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510.وأكدت روسيا في الوقت نفسه من جديد استعدادها لمواصلة التعاون مع الأطراف الليبية لتقريب مواقفها، انطلاقًا من أهمية أن يكون الحوار الليبي المتنامي شاملًا، ويضم جميع القوى السياسية المؤثرة في البلاد، ويهدف إلى ضمان وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها.من جانبه، أطلع يان كوبيش، الوزير الروسي، عن الاتصالات التي أجراها مع الشخصيات السياسية الليبية، فضلاً عن الخطوات التي لها الأولوية لتعزيز التسوية الشاملة في ليبيا.