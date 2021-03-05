مصر للطيران تسير 662 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

تسير مصر للطيران غدًا السبت، بمطار القاهرة الدولي، 62 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، ميلانو، جينيف، بروكسل،أامستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، البحرين، عمان، نيروبي، أديس ابابا، الشارقة، أربيل، عنتيبي، الخرطوم، و16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5794 راكبًا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.