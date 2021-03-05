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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة لتأهيل ترع الدقهلية والشرقية لترشيد مياه الرى

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وواصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، الجمعة، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها ترعة المقدام بدائرةجنوب بطول 7 كيلو متر، وبلغ إجمالى الأطوال المنفذة  4370 متر، وجار أعمال فرد الأتربة خلف القدمات وتسوية الجسور. تم تركيب البويات المعدنية لعدد 4 افمام للترعة،وذلك بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

كما تواصل الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية، أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع ومنها عملية تأهيل ترعة المسايدية من الفم الى النهاية بطول إجمالى 10 كيلو متر وبلغ إجمالى الاطوال المنفذة2500 متر بنسبة منفذة 25.5 %، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى والجودة التامة.

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل، بجانب تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.

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