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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:52 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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ننشر صور بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 ، حيث بدأ العد التنازلي لانطلاق المنافسة الشرسة بين نجوم رمضان 2021 المقبل، وتتبقى أسابيع قليلة على حلول الشهر الكريم، وهناك عدد من الأعمال الدرامية انتهت من تصوير مشاهدها وأخرى تضع اللمسات الأخيرة بينما توجد أعمال ما زالت في مرحلة التصوير ومن المتوقع أن تستمر بالتزامن مع عرضها.

بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021

وبالرغم من ذلك بدأت بوسترات هذه الأعمال المنافسة مبكرا حيث طرحت شركة سينرجي المنتجة بوسترات مسلسلاتها بالتزامن مع تصويرها تمهيدا لعرضها.

1) مسلسل اللي مالوش كبير


طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للعمل مساء أمس ويعتبر أحدث بوسترات مسلسلات رمضان، وهومن بطولة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي ويعتبر التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل لآخر نفس وأول تعاون لهما بعد زواجهما.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

2) مسلسل أحسن أب


ظهر الفنان علي ربيع في بوستر مسلسله الجديد بشكل طريف حيث حمل طفلة صغيرة بشكل معكوس وطغى على البوستر روح المرح والبهجة خاصة وأن مسلسله تدور أحداثه في إطار الكوميديا وينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

ومسلسل أحسن أب تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.

3) مسلسل موسى


تصدر الفنان محمد رمضان بوستر مسلسل موسى الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل وظهر بشخصية رجل صعيدي بملامح حادة حيث ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن منهم سمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

4) مسلسل الاختيار 2


طرحت الجهة المنتجة لمسلسل الاختيار 2 البوستر الرسمي للعمل الذي تصدره كل من أحمد مكي وكريم عبد العزيز وتدور أحداثه حول شهداء الداخلية بين فترتي 2012 حتى 2020.

ويشارك في بطولته نخبة من نجون الفن منهم إياد نصار وإنجي المقدم وبشرى ومجموعة من ضيوف الشرف وهو من إخراج بيتر ميمي.

5) مسلسل نسل الأغراب


يتعاون النجمان أحمد السقا وأمير كرارة لأول مرة في عمل درامي ليخوضا به المنافسة سويا وهو مسلسل "نسل الأغراب" الذي تصدرا بوستره الرسمي.

وتدور أحداث نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية ويشارك في بكولته بجانب أمير كرارة وأحمد السقا نخبة من الفنانين منهم مي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وغيرهم وهو بطولة المخرج محمد سامي.

6) نجيب زاهي زركش


أثار الفنان يحيي الفخراني حالة من البهجة والسعادة في قلوب متابعيه ومحبيه سواء داخل الوسط الفني أو خارجه وذلك بعدما ظهر في البوستر الرسمي لمسلسل "نجيب زاهي زركش" بسبب ابتسامته التي تدل على حبه للحياة.
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فانوس شهر رمضان.. أصل الحكاية

ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانة أنوشكا والفنانة شيرين وأشماء ابو اليزيد والفنان إسلام إبراهيم ورامز أمير وغيرهم وهو من إخراج شادي الفخراني ومن تأليف عبد الرحيم كمال.

7) هجمة مرتدة


تصدر بوستر مسلسل هجمة مرتدة كل من أحمد عز وهند صبري ويتضمن أحداث واقعية من ملفات المخابرات المصرية.
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)
بوسترات مسلسلات شهر رمضان 2021 (صور)

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