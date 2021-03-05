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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مسافرون»: بداية التطعيم ضد كورونا تبشر بعودة السياحة تدريجيًا

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أن بداية تطعيم المواطنين في مصر بلقاح كورونا يعطي رسالة وانطباعا قويا بحالة الاستقرار والطمأنينة من مشاكل فيروس كورونا.

وناشد عبد اللطيف في تصريحات اليوم، بسرعة التحرك نحو تطعيم اكبر عدد من المصريين بلقاح كورونا في وقت قصير لان هذا الاجراء سيكون له اثر كبير على كافة المستويات ومنها حركة السفر والتنقل والسياحة وعدم الخوف من انتشار فيروس كورونا او الاصابة بعدوى كورونا.

وذكر دعبد اللطيف انه مع بدايةً تطعيمات كورونا في مصر والعالم فإن هذا يعني ان ازمة كورونا في طريقها للانتهاء خلال الفترة القادمة وهذا يعني عودة النشاط السياحي الى سابق عهده بداية من موسم الصيف المقبل في ظل وجود رغبة ملحة للخروج من العزلة لدى عشاق السياحة والسفر وستكون انسب الاماكن السياحية خلال الفترة القادمة بالاضافة للسياحة الشاطئية مع موسم الصيف تزايد الطلب على المناطق والمعالم الطبيعية والبيئية والاستشفائية مثل سيوة وسانت كاترين والغردقة ومرسى علم.

واقترح عبد اللطيف بضرورة الاهتمام بالتسويق للمقاصد السياحية المصرية المختلفة عبر وسائل السوشيال ميديا والمحطات والجرائد العالمية ودعوة الصحافة العالمية ووسائل الاعلام والمدونين لزيارة مصر.

أضاف ان خطة التسويق تشمل التركيز على التقارير العالمية عن السياحة المصرية ومدى الطلب عليها عالميا وايضا رصد الاجراءات الاحترازية داخل المطارات والمناطق السياحية المصرية وبداية التطعيم بلقاح كورونا.

وأوضح عبد اللطيف أن الفترة القريبة المقبلة تتطلب منا تضافر الجهود للحصول على اكبر عدد من السياح حول العالم من خلال التركيز على الدول التي لنا فيها ميزة كبيرة شريطة ان تكون قد قامت بمنح مواطنيها التطعيمات ضد فيروس كورونا وهذا يتم بعمل حملاتنا التسويقية تحت رعاية واشراف وزارة السياحة والاثار واتحاد الغرف السياحية.

ونوه إلى ضرورة اعداد برامج سياحية بالتنسيق بين السياحة والطيران والغرف السياحية وجمعيات السياحة تكون جاذبة لراغبي السفر وبأسعار مناسبة وتلبي احتياجات السائح الاجنبي ويتم التسويق لهذه البرامج على نطاق كبير.

ودعا الى سرعة عمليات الاحلال والتجديد بالفنادق والقرى السياحية وتوفير العمالة التي تسربت من السياحة نتيجة لظروف جائحة كورونا وتوقف النشاط السياحي وهذا يتطلب سرعة تمويل القطاع السياحي من خلال مبادرة تمويل السياحة بفوائد بسيطة.

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