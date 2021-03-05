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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بالمجان.. «المتفائل» عرض مسرحي بالمركز الثقافي في طنطا

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:59 م
عرض مسرحي بالمركز
عرض مسرحي بالمركز الثقافي في طنطا
جمال عاشور
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استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافي بطنطا، أول ليالي عرض "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي.

تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، ومن بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام، وبحضور قيادات وزارة الثقافة، ورئيس إقليم غرب ووسط الدلتا وعدد من قيادات المحافظة، وسط إقبال جماهيري كبير مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

أعرب إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده العرض، ورد فعل الجمهور على العرض، والذي نستمد منه إصرار البيت الفني للمسرح بالتعاون مع قصور الثقافة لتقديم عروضه الإحترافية بمختلف المحافظات، تحقيقا للعدالة الثقافية والتي هي حق من حقوق المواطن، واتساقا مع اتجاه وزارة الثقافة المصرية.
بالمجان.. «المتفائل» عرض مسرحي بالمركز الثقافي في طنطا
بالمجان.. «المتفائل» عرض مسرحي بالمركز الثقافي في طنطا
بالمجان.. «المتفائل» عرض مسرحي بالمركز الثقافي في طنطا
بالمجان.. «المتفائل» عرض مسرحي بالمركز الثقافي في طنطا

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