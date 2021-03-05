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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:58 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية من خلال فرع ثقافة القاهرة بقصر ثقافة تحيا مصر، تضمنت ورشة حكى قصة بعنوان "أجمل جميلة" تأليف نجلاء علام قامت بالورشة الكاتبة د. سوسن رضوان دكتوراه فى مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وقد تفاعل الأطفال مع القصة.

أعقبها الاستماع لبعض المواهب بالأسمرات، وورشة حكي بعنوان "الحواس الخمسة" تم التوضحي خلالها ان الحواس الخمسه أساسية في جسم الإنسان، وتكمل كل منها الآخر ولكل منها وظيفة أساسية تقوم بها حتى تجعل الإنسان يشعر بكل مايدور حوله، بالإضافة إلى ورشة من خامات البيئة لعمل فازة من الكرتون، وأخرى للرسم حر، وورشة موسيقى لتنمية المهارات الموسيقية، وأخرى أداء تمثيلى عن محو الأمية لتعليم الكبار.

استقبل القصر القافلة التنموية لجامعة عين شمس بحضور ا. د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ. د. عاشور أحمد عامري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ود. إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، ود. نورهان محمد مدير فرع القاهرة لتعليم الكبار، وم. حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، وتم إجراء اختبار فورى وتحديد مستوى لأهالي الأسمرات للالتحاق بفصول محو الأمية لتعليم الكبار بحضور طلبة كلية التجارة الفرقة الرابعة جامعة عين شمس، وتأتي هذه الاختبارات تنفيذا لتوجيهات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإهتمام بالتعليم والتعلم والقضاء على الأمية.

تم تنفيذ جميع الأنشطة الفنية والثقافية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.

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