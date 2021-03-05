نمو الطلب الصناعي في ألمانيا يتجاوز التوقعات

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءالاتحادي الألماني الصادرة اليوم ارتفاع الطلب على إنتاج قطاع التصنيع في ألمانيا خلال يناير الماضى بشكل تجاوز التوقعات، في ظل تحسن الطلب الخارجي.وذكر مكتب الإحصاء أن الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا زاد خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.4% شهريًا، بعد تراجعه بنسبة 2.2% خلال الشهر السابق عليه، وفقًا للبيانات المعدلة، وكان المحللون يتوقعون نمو الطلب بنسبة 0.7% فقط.وتراجع الطلب المحلي على إنتاج المصانع في ألمانيا بنسبة 2.6% شهريًا، في حين زاد الطلب الخارجي بنسبة 4.2%، وزاد الطلب من دول منطقة اليورو بنسبة 3.9% في حين زاد الطلب من الدول خارج منطقة اليورو بنسبة 4.4% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.