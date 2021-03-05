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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نمو الطلب الصناعي في ألمانيا يتجاوز التوقعات

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:30 م
الطلب الصناعي في
الطلب الصناعي في ألمانيا
وكالات
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أظهرت بيانات مكتب الإحصاءالاتحادي الألماني الصادرة اليوم ارتفاع الطلب على إنتاج قطاع التصنيع في ألمانيا خلال يناير الماضى بشكل تجاوز التوقعات، في ظل تحسن الطلب الخارجي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا زاد خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.4% شهريًا، بعد تراجعه بنسبة 2.2% خلال الشهر السابق عليه، وفقًا للبيانات المعدلة، وكان المحللون يتوقعون نمو الطلب بنسبة 0.7% فقط.

وتراجع الطلب المحلي على إنتاج المصانع في ألمانيا بنسبة 2.6% شهريًا، في حين زاد الطلب الخارجي بنسبة 4.2%، وزاد الطلب من دول منطقة اليورو بنسبة 3.9% في حين زاد الطلب من الدول خارج منطقة اليورو بنسبة 4.4% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

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