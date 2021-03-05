857 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 857 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 216 ألفا و467 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 840 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 200 ألفا و440 حالة.وأضافت وزارة الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 18 ألفًا و882 شخصًا، منهم 50 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.