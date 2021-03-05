ثقافة السويس يخلق فرص عمل جديدة للشباب بـ «مبادرة صنايعة مصر»

يستمر فرع ثقافة السويس، في تنفيذ فعاليات مبادرة «صنايعية مصر»، والتي نظمتها الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.تأتي المبادرة في إطار تدريب جيل جديد يعمل على تنمية المجتمع ومساعدة الشباب فى إقامة مشروعات صغيرة.وأقيمت ورشة الزجاج المعشق بقصر ثقافة السويس مع المدرب مصبح كامل، تستمر المبادرة حتى 8 مارس ٢٠٢١م، حيث تم اليوم العمل علي كيفية عمل البرواز الخشبي بسمك 2سم، كيفية تظبيط نسبة الماء مع نسبة الجبس ويتم التقليب بأداة الشنيور حتى تصبح اللزوجة مناسبة، وعمل القالب الخشبي وتثبيته من كل الجهات حتى لا يحدث تسريب، ثم وضع الجبس في القالب ساعة حتى يجف لنبدأ في تنفيذ التصميم.