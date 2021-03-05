حبس فلسطينية اتفقت مع عشيقها وصديقه على قتل زوجها بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس ربة منزل وعشيقها وصديقه ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوج الأولى فلسطيني الجنسية وإلقاء جثته بمصرف بالحوامدية.واصطحبت النيابة المتهمين لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل للجريمة وسط حراسة أمنية مشددة.كانت كشفت تحريات مباحث الجيزة بإشراف قطاع الأمن العام تفاصيل جديدة في قتل زوجة فلسطينية لزوجها بمعاونة عشيقها المصري وإلقاء جثته في مصرف بالحوامدية.وأشارت التحريات إلى أن البداية كانت بتلقى قسم الحوامدية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمصرف بطريق أبو صير المريوطية دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها لشخص فلسطيني الجنسية 41 سنة وبحوزته جواز سفرهوأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الجيزة عن أن مرتكبي الواقعة زوجته 37 سنة ربة منزل فلسطينية الجنسية مقيمة الهرم وصديقه 26 سنة عامل من البدرشين له معلومات جنائية وصديق الثاني 51 سنة عامل مقيم البدرشين له معلومات جنائية.وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة الأمن العام تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى أنها تعرفت على الثاني قبل حضورها للبلاد عن طريق موقع فيس بوك وصارت بينهما علاقة إعجاب من خلال المراسلات وعقب حضورها للبلاد صحبة زوجها (المجني عليه) وأنجالهما السبعة طلبت من عشيقها التخلص من المجني عليه حتى يتمكنا من الزواج نظرًا لسوء العلاقة الزوجية بينهما وقيامه بالتعدي عليها وأنجالها بالضرب.واتفق الثاني مع الثالث التخلص من المجني عليه مقابل مبلغ مالي.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.كانت كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة لغز مقتل عربي الجنسية بالحوامدية حيث تبين أن زوجته وعشيقها وراء الجريمة بعد أقل من شهر من حضورهما إلى مصر.وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الزوجة تعرفت على صديقها من على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وطلب منها الحضور إلى مصر بصحبة زوجها، فحضرا وأقاما بالقرب من منزله في شقة مستأجرة، وتطورت العلاقة بين الشاب والزوجة الفلسطينية، حتى قررا التخلص من الزوج.وشرحت التحريات ان العشيق والزوجة استدرجا الزوج إلى مكان خال من المارة، وقام صديق الشاب بضربه بخشبة على رأسه، فسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وألقي القبض على المتهمين.وأوضحت التحريات أن المتهمين تخلصا من المجني عليه وألقوا جثته في مصرف زراعي.