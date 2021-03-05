ضبط صاحب شركة أدار شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في البساتين

نجح رجال المباحث بالقاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.و أكدت معلومات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات، اتخاذ صاحب شركة للتوريدات، كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، من الشركة ملكه مكانًا لإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشركة مقابل اشتراك نقدى شهريا بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها، وعثر بداخلها على (2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" محمل عليهما منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين - جهاز وحدة معالجة مركزية يستخدم كـ "سيرفر" عمومي لتشغيل المنظومة - عدد من الأجهزة مختلفة الاستخدامات تستخدم في عملية التشغيل-3 أطباق هوائية لإرسال الإشارة).وبمواجهته اعترف بإدارة شبكة الإنترنت بدون ترخيص، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.