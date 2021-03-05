بعد بورسعيد.. الثقافة تدرس اختيار محافظة عاصمة الثقافة المصرية لـ 2022

تدرس وزارة الثقافة في الوقت الحالي، لاختيار محافظة لاستضافة مؤتمر أدباء مصر في دورته الجديدة، وتكون ثالث محافظة تحمل لقب "عاصمة للثقافة المصرية" بعد بورسعيد التي تم تنصيبها باللقب مساء أمس، في إحتفالية كبرى حضرتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعدد من قيادات الوزارة.ويتم إطلاق اللقب على المحافظة التي توافق على استضافة مؤتمر أدباء مصر في دورته الجديدة العام الحالي، وتحمل اللقب في عام 2022، وتشهد المحافظة خلال العام الذي من المقرر أن يحمل فيه اللقب العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تستمر طوال أيام العام من حفلات فنية، وأنشطة ثقافية متعددة.وتم استحداث اللقب من قبل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في 2019، لإقناع المحافظين بالموافقة على استضافة مؤتمر أدباء مصر، بعدما واجهوا عقوبات مالية من بعض المحافظات في استضافة المؤتمر خلال فعاليات دورة عام 2019.ويأتى ذلك فى إطار الخطوات الجادة والهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير فى ربوع الوطن.وكلل اللقب هذا العام برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.