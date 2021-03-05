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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عصابة «التوك توك» في قبضة أمن القاهرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:48 م
سقوط عصابة «التوك
سقوط عصابة «التوك توك
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك بالإكراه باستخدام "رادع شخصى" بمنطقة شبرا.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة شبرا، بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، بأنه حال سيره بمركبة "التوك التوك" قيادته بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص، من بينهم سيدة بدعوى توصيلهم لأحد الأماكن، وعقب وصولهم فوجئ بقيام أحدهم بالتعدى عليه باستخدام رادع شخصى (سيلف ديفنس) وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة آخر، والاستيلاء منه على التوك توك، كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بينهم سيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم رادع شخصى، سلاح أبيض، المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكن أحد المتهمين.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والتوك توك، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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