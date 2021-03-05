تحديد حبس «لص المساكن» بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بارتكاب 4 وقائع سرقة مساكن، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، اخطار من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه 4 حوادث سرقة، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.