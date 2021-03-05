تحرير 12 محضر مخالفات ذبح ودواجن ولحوم مجهولة المصدر بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمراكز دشنا ونجع حمادى وفرشوط، أسفرت عن تحرير ١٢ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ودواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.‪‫وأوضح «الداودي»، أنه تم تحرير ١١ محضر مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومة بمركزىي دشنا ونجع حمادى بإجمالى ٦١ كجم، كما تم تحرير محضر ‬لدواجن ولحوم مجمدة ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالي ٧٥ كجم، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على ‪على المضبوطات، واتخاذ الإجراءاتالقانونية حيال المخالفين ‬‪من جانبه أكد الدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى على ان المديرية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين وعدم السماح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى