ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات في الإسكندرية.. وقرار جديد ضدهما

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلان 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار به علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة،والتحفظ علي السيارة والمضبوطات.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن ضباط من مباحث قسم الشرطة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطلان حال استقلالهما سيارة ملاكي وقيادة أحدهما وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، والسيارة في عملية الترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.