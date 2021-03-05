«التجمع» ينعى اللواء أحمد رجائي عطية

نعى حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ وفاة اللواء أحمد رجائي عطية، أحد رموز سلاح الصاعقة في حرب أكتوبر ومؤسس الفرقة 777 عن عمر ناهز 83 عاما والذي وافته المنية أمس الخميس، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته،ويلهم أهله الصبر والسلوان.وقال حزب التجمع في بيان له، إن فقيد الوطن عمل على إنشاء مدرسة الصاعقة ومركز تدريب الصاعقة في الجزائر، كما اشترك في حرب الاستنزاف.وقام اللواء أحمد رجائي بعشرات العمليات خلف خطوط العدو، بالإضافة لمشاركته في حرب أكتوبر.وحصل على وسام النجمة العسكرية، وأنواط الجمهورية، والواجب، والتدريب، والشجاعة مرتين، والقدوة الحسنة.وعمل رجائي في مجال التعليم منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أسس جمعية الثقافة المصرية، وله العديد من القصائد الشعرية.