الإثنين.. مجلس الشيوخ ينتخب هيئات مكاتب اللجان النوعية

يواصل مجلس الشيوخ استعداداته المكثفة، حيث يعقد أولى جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية.وتشهد الجلسة إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ١٤ (الرئيس _ الوكيلين _ أمناء السر).وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، أكد أن الأمانة العامة للمجلس تلقت رغبات النواب في الانضمام للجان النوعية، وسيتم تسكينهم بناء على هذه الرغبات في ضوء عمل 14 لجنة نوعية.ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي صدق عليها رئيس الجمهورية، إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، على النحو الوارد في المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.وتنص المادة 44 على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.