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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: وصول دفعات من لقاح «أسترازينيكا» تدريجيًا خلال مارس

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:34 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن دفعات من لقاح «أسترازينيكا» ستصل مصر تدريجيًا خلال شهر مارس الجاري.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه من المقرر وصول 8.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا حتى نهاية مارس الجاري، وذلك من إجمالي 40 مليون جرعة تعاقدت عليها مصر.

وأوضحت أن وزارة الصحة والسكان بصدد استلام دفعة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني تقدر بـ 300 ألف جرعة كهدية من الحكومة الصينية.

ولفتت إلى أن لقاح كورونا أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأكدت أن كافة الشحنات تخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة.

يذكر أن مصر تعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد.



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