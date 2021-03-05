مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق دائرة المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين.ووجه رؤساء المراكز والمدن بمواصلة حملات الرصد لأي شكل من أشكال للتعديات بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالتها في المهد قبل أن تصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز، مؤكدًا أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحماية أراضيها وحفظ حق الشعب والدولة بالإضافة إلى الحفاظ على الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.كانت الوحدات المحلية لمراكز أبنوب والفتح وأسيوط والبداري والقوصية قد رصدت بعض التعديات على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة وتم إزالة هذه التعديات وتحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين.وفي مركز أبنوب تم التصدي لحالة تعدي على أرض أملاك دولة خلال حملة بإشراف تاج جلال رئيس المركز حث قامت الوحدة المحلية لقرية المعابدة بإزالة تعدي بدق بئر مياه جوفي بأرض أملاك دولة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المعتدين.كما تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بالبناء مركز الفتح بحوض الجرف زمام بني مر علي مساحة ١٤ سهم خلال حملة تحت إشراف عبد الرؤوف النمر رئيس المركز وبمشاركة صلاح حسين رئيس القرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي مركز أسيوط أسيوط قامت حملة تحت إشراف اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لشده خشبية لسقف الدور الأول العلوي بناحية المطيعة قبلي البلد وايقاف الأعمال فضلا عن القيام بالحفر لعمل قيسونة وتم ردم الحفر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.أما في مركز البداري فتم الإزالة الفورية لـ 3 حالات تعدي في المهد خلال حملة بقيادة محمد حسن رئيس المركز أحدها تعدى على أرض أملاك دولة بإقامة سور على مساحة حوالي ٢٠٠ متر بقرية عرب مطير التابعة للكوم الأحمر والأخرى تعدي على مساحة ١٥٠ مترًا على أرض زراعية بقرية الكوم الأحمر والأخيرة بناحية عزبة الزهرى التابعة لقرية النواورة عبارة عن جدران داخل منزل من البلوك الابيض والاسمنت.بينما في مركز القوصية أشرفت هويدا شافعي رئيس المركز، على إزالة حالتين تعدى أحدهما على أرض زراعية بقرية التتالية على مساحه قيراط والأخرى لحالة تعدى علىأارض الزراعية بشارع طريق السلخانة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.