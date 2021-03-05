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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم جهود استئناف المحادثات القبرصية

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:33 م
جريدة الدستور
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أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد ملتزم بدعم الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات القبرصية.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أن تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جاء عقب اجتماع، اليوم الجمعة، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص إليزابيث سبيهار، في مكاتب الأمم المتحدة بالمنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة في نيقوسيا.

وقال " بوريل": "بدأت مهمتي إلي قبرص باستخلاص معلومات من الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن عمل الأمم المتحدة على الأرض ضروري لبناء الثقة، وأن محادثات الأمم المتحدة غير الرسمية المقبلة (5 + 1) توفر فرصة نحو الحاجة الشديدة لاستئناف المحادثات، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بقوة بدعم هذه الجهود.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي، فيما فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج، حيث انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية لحضور اجتماع غير رسمي بصيغة (5 + 1) بشأن القضية القبرصية، في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 أبريل المقبل.

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