ارتفاع مصابي كورونا في قيرغيزستان لـ86 ألفا و451 حالة

سجلت قيرغيزستان، اليوم الجمعة 41 إصابة جديدة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 86 ألفا و451 حالة.وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 49 حالة شفاء تام من المرض، مما رفع اجمالي المتعافين إلى 83 ألفا و424 حالة. فيما تم تسجيل حالتين وفاة جديدتين من جراء المرض، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1470 حالة.ووفقا للبيانات الرسمية، يتلقى 359 مريضًا بالفيروس التاجي في هذه الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا العلاج في المستشفيات، منهم 93 في حالة حرجة.