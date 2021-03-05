«إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وقافلة كساء».. نشاطات «التضامن» فى أسبوع

نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدار السبعة أيام الماضية، حيث افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أعمال الدورة التدريبية للعاملين بدار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، واستعرضت جهود الوزارة أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وشهدت توقيع بروتوكول تعاون مع بنك ناصرالاجتماعى، واختتمت الأسبوع بزيارة لمحافظة بنى سويف، حيث افتتحت خلالها عددًا من المشروعات، وأنشطة أخرى نستعرضها فى التقرير التالي:- ختام فعاليات معرض ديارنا.- افتتاح دورة تدريبية للعاملين بدار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.- اجتماع وزيرة التضامن بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أكدت خلالها تتبنى الوزارة منظور حقوقي متعدد الأبعاد في كافة خدماتها سواء التعليم أو الصحة أو الإسكان أو الصحة الانجابية أو وسائل تنظيم الأسرة للسيدات والثقافة والوعي.- تكريم وزيرة التضامن فى قمة "مصر للأفضل".- اطلاق الإسعاف الاجتماعي.- إطلاق مبادرة "ولادنا" لدعم الايتام.- تدشين حملة التربية الأسرية الإيجابية فى الأسمرات.- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والزراعة لدعم الصيادين.- اطلاق قافلة "كساء وغذاء" ببنى سويف.