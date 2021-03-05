«العدل للدراسات»: تطوير المناطق الساحلية سيجعلها محط جذب استثمارات كبيرة

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة هو توجه هام سيساهم في زيادة الاستثمار في مصر.وأضاف عادل في تصريحات لـ"الدستور" أن تطوير المناطق الساحلية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة منها ستكون محط جذب استثمارات رائعة للغاية.وأشار عادل إلى أن الدولة تعمل حاليا على أكثر من ملف في إطار تعظيم الناتج القومي لدعم الاقتصاد في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم حاليا على خلفية انتشار فيروس كورونا.وأوضح مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مشروعات تطوير القرى أيضا ستعمل على انتعاش قطاع التشييد والبناء الذي يوفر ملايين فرص العمل.