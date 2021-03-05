«كورونا» يزور توفيق عبدالحميد.. أزمات في حياة «ابن الطبقة الوسطى»

اعتزال الفن



ابن الطبقة المتوسطة



إشادته بالسبكي



دوره في حديث «الصباح والمساء»



تحويل سيارته لتاكسي



انسحب من رئاسة المسرح القومي



أزمة صحية كبيرة يمر بها الفنان توفيق عبد الحميد، حيث أعلن أمس الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ما جعله يتصدر محرك البحث الشهير «جوجل».في 2013، قرر توفيق عبد الحميد، اعتزال الفن، والتفرغ لتدريب الشباب الذي يحب المهنة، حيث قال إن هناك فترة كانت الأدوار التي تعرض عليه لشخصية الرجل الرومنسي المحترم، وأنه كان سيصبح نمطي، مضيفًا: «الجمهور هيزهق مني.. زي الرسام اللي بالت الألوان بتاعته مفيهوش غير لون واحد».ظلّ كذلك حتى عُرض عليه دور في مسلسل «كناريا وشركاءه» وكان الدور لشخص شرير، وبالفعل وافق ونجح.يرى توفيق عبد الحميد أنه الابن الشرعي للطبقة المتوسطة التي تضع المبادئ والقيم والأصول نُصب عينها، وهو السبب الذي جعله يؤثر في الجمهور، وهو أيضًا الذي تسبب في حالة حب وفرحة كبيرة عندما تم تكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري، قائلا: «كأني طفل تايه ولقى أمه».خلال حلقة له مع الإعلامية إسعاد يونس، أشاد توفيق عبد الحميد بالمنتج محمد السبكي، قائلًا: «بأمانة كلام كتير محصلش معايا، لكن تعامله مع ناس يؤكد إنه رجل محترم وابن بلد وابن أصول، يعرف قيمة الناس ويقدرهم».أكد توفيق عبد الحميد أنه لم يكن مرشحًا لأداء دور «عزيز المصري» في مسلسل «الصباح والمساء»، بل كان الفنان كمال أبو رية الذي كان يعمل في مسلسل «قاسم أمين»، وهو الذي دفعه ليعمل في المسلسل بسبب وعده للمخرجة إنعام محمد على ألا يشارك في أي عمل آخر.مع مرور توفيق عبد الحميد بأزمات في مهنته وعدم عرض أي أدوار عليه، فكر في تحويل سيارته إلى تاكسي حتى يوفر احتياجاته المادية.أوضح أن انسحابه من المسرح القومي، سببه أنه اكتشف صراعات عديدة ومشاكل تراكمية، بدلًا من مد يد المساعده حتى وجد نفسه بمفرده.