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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حضر 157 فقط.. «الصحفيين» تعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لإجراء الانتخابات

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:25 م
انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين
إسلام نصير
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع العادي الأول، بسبب عدم حضور أكثر من 50% من الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات وعددهم 8861 عضوًا من إجمالي 9915 عضوًا بجدول المشتغلين، وقررت تأجيل انعقاد العمومية ليوم 19 مارس الجاري حيث يكتمل النصاب بحضور ربع الأعضاء.

وقال خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ووكيل النقابة، إن 157 صحفيًا وقعوا اليوم في كشوف الحضور بواقع 145 في القاهرة و12 في الإسكندرية.

وكانت اللجنة قررت مد التسجيل لمدة ساعة حتى الواحدة ظهرًا، كما حضر عدد من المرشحين أبرزهم ضياء رشوان، النقيب الحالي، ورفعت رشاد، المرشح على مقعد النقيب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

ووفقًا للائحة النقابة يفتح باب التسجيل لمن لهم حق التصويت في العاشرة صباحًا لمدة ساعتين، ويحق للجنة المشرفة على الانتخابات مدها لمدة ساعة مرتين، أى حتى الثانية ظهرًا، وذلك في حالة الحضور المكثف واقتراب اكتمال النصاب القانوني.

ومن المقرر أن يتم خلال الجمعية العمومية إجراء انتخابات التجديد النصفي علي مقعد النقيب ونصف عدد أعضاء المجلس، في حالة اكتمال النصاب القانوني، والمقرر بحضور نحو 4873 صحفيًا يمثلون 50 +1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقاب.

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