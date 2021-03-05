أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية

تقوم المجمعات الاستهلاكية بطرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:‏‎الطماطم بسعر 2.5 جنيه.البطاطس بـ 3 جنيهات.البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.البصل الأحمر 8 جنيهات.الكوسة 5 جنيهات.الخيار 4 جنيهات.الجوافة 8.50 جنيه.‏‎الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات.الفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.‏‎‏‎الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه.الفلفل الألوان 12 جنيها.البسلة 9 جنيهات.الليمون 15 جنيها.اليوسفي 7.5 جنيه.‏‎‏‎الموز البلدى 10 جنيهات.‏‎‏‎‏‎العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.‏التفاح الإيطالى 25 جنيها.البرتقال بسرة 7.5 جنيه.