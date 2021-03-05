رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:25 م
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
نرمين محمود الدهان
طباعة
تقوم المجمعات الاستهلاكية بطرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:

‏‎الطماطم بسعر 2.5 جنيه.
البطاطس بـ 3 جنيهات.
البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.
البصل الأحمر 8 جنيهات.
الكوسة 5 جنيهات.
الخيار 4 جنيهات.
الجوافة 8.50 جنيه.
‏‎الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات.
الفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.
الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.
‏‎‏‎الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه.
الفلفل الألوان 12 جنيها.
البسلة 9 جنيهات.
الليمون 15 جنيها.
اليوسفي 7.5 جنيه.
‏‎‏‎الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏التفاح الإيطالى 25 جنيها.
البرتقال بسرة 7.5 جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

«الصحة» توضح خطوات الحصول على لقاح كورونا

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

خبير: العالم لم يقترب من حل لغز «كيف ظهر كورونا للوجود؟»

دراسة: لقاح سينوفاك قد لا ينتج أجساما مضادة كافية لدرء «كورونا البرازيلية»

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

بالمجان.. «المتفائل» عرض مسرحي بالمركز الثقافي في طنطا

أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات

«الترتيب المعجمي عند العرب».. بثقافة السويس

بعد بورسعيد.. الثقافة تدرس اختيار محافظة عاصمة الثقافة المصرية لـ 2022