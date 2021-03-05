الليلة.. عرض «حرب الصراصير» لنجوم مسرح مصر

تقدم قناة mbc مصر أحدث عروض مسرح مصر بعنوان "حرب الصراصير"، وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.تدور أحداث مسرحية "حرب الصراصير"، في إطار فانتازي حول حرب بين عدة أنواع من الحشرات وكيف تتعايش هذه الكائنات معًا، وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.