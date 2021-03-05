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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مواويل» معرض جديد للفنان حلمي التوني بجاليري بيكاسو

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:21 م
حلمي التوني
حلمي التوني
نضال ممدوح
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يفتتح بجاليري بيكاسو بالزمالك٬ في الحادية عشر من صباح الجمعة القادم، المعرض الشخصي للفنان حلمي التوني، والذي يقام تحت عنوان "مواويل".

أقام حلمي التوني العديد من المعارض الفردية بمعظم الدول العربية، من بينها معرض للوحاته ببيروت 1985 معرض بقاعة إخناتون بمجمع الفنون بالزمالك. معرض بالمركز القومى للفنون التشكيلية. معرض بعنوان وجوة جميلة زمن جميل.معرض لعب البنات.. وآلهة الإصلاح. معرض على الشاطىء. معرض كان يا مكان. معرض نساء وخيول٬ معرض نساء من مصر، معرض المغنى حياة الروح، معرض شبابيك، معرض عندما يأتى المساء٬ معرض ليه يا بنفسج٬ معرض للنساء وجوه.

وعنه يقول الفنان سيد هويدي: عرفت الحياة الفنية حلمي التونى ابن تونا الجبل بصعيد مصر كفنان التصق بتراثه، ومصمم للكتب عندما ودخل بلاط صاحبة الجلالة، وهو لا يزال طالب فى كلية الفنون الجميلة، ولم يخرج حتى الآن من أروقتها إلا منفيًا اختياريًا فى منتصف السبعينيات.

أما حلمي التوني نفسه فيكشف عن عالمه الفني مشيرا إلى أنه: كانت الفنون الشعبية مصدر إلهام للفنانين كنمط فنى له كيان وأسلوب مميز، ويرجع للفنانين والنقاد فضل الكشف عن معالم هذه الفنون وقيمتها الفنية، حيث شهد فجر الحركة الفنية الحديث محاولات حثيثة لربط الحاضر بالماضى عندما اتجه جيل الرواد أمثال محمود مختار٬ محمد ناجى ومحمود سعيد. إلى التعبير عن طريق الموضوعات الشعبية.

فقد اختار "مختار" فتيات الريف مجسدًا نمودجًا نادرًا للمرأة، بينما عبر "ناجى" عن موكب المحمل والألعاب الشعبية كالنقرزان المزمار، التحطيب٬ فى الوقت الذى لجأ فيه محمود سعيد إلى أسلوب قريب فى بساطته من الفن الشعبى.
«مواويل» معرض جديد للفنان حلمي التوني بجاليري بيكاسو
«مواويل» معرض جديد للفنان حلمي التوني بجاليري بيكاسو
«مواويل» معرض جديد للفنان حلمي التوني بجاليري بيكاسو
«مواويل» معرض جديد للفنان حلمي التوني بجاليري بيكاسو

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